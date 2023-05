Juventus, futuro Di Maria si complica dopo l’infortunio dubbio

Il futuro di Di Maria alla Juventus si complica. Si infittiscono le voci sull'argentino per una vicenda poco chiara alla vigilia del match di ieri pareggiato contro il Bologna. Di Maria avrebbe comunicato di avere un problema alla caviglia solo dopo aver compreso che non sarebbe partito da titolare. Un giallo in casa Juventus tutto da spiegare. Il Fideo ha finto un dolore? O il dolore c'era comunque, ma la voglia di giocare lo mascherava? Il tutto avrebbe avuto luogo nella giornata di ieri, quando in allenamento di rifinitura l'argentino - come parte dei compagni - avrebbe ricevuto la pettorina dei non titolari in riferimento alla prossima sfida di campionato contro il Bologna.