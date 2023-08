Dalla Roma alla Lazio fino a Gigi Buffon: il calcio omaggia Carlo Mazzone

Le testimonianze di cordoglio sono sgorgate sui social già pochi minuti dopo la notizia della sua morte. Il primo club che ha voluto ricordare Mazzone è stato la Fiorentina, che il tecnico romano diresse tra il 1975 e il '78 dopo le ottime stagioni d'esordio sulla panchina dell'Ascoli.

"Il Presidente Rocco Commisso - si legge sul profilo X ufficiale della Fiorentina - la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Mazzone, un allenatore che, oltre ad aver guidato la Squadra Viola per tre stagioni, ha segnato un'epoca del calcio italiano e rimarrà per sempre nella memoria collettiva di tutti i tifosi. Il Club esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari".

A stretto giro di posta anche la Roma ha omaggiato Mazzone sul proprio profilo ufficiale X. Poche, ma sentite parole quelle pubblicate dal club giallorosso, quello del quale Mazzone è stato tifoso da sempre e che ha allenato tra il 1993 e il '96: "Ti vorremo sempre un bene immenso".

Ciao Mister.

È poi toccato al Lecce commemorare Mazzone. Grazie al tecnico romano, alla guida dei salentini tra la primavera 1987 e il 1990, i giallorossi conquistarono la seconda promozione in A della propria storia, nel 1988, e la prima salvezza, l'anno successivo, conquistata all'ultima giornata grazie al 3-1 del Via del Mare contro il Torino. E proprio la sua storica esultanza al termine della partita è riportata nel video allegato dal Lecce al ricordo di Mazzone.

"Ciao Mister, da te abbiamo imparato a fronteggiare tutti senza temere nessuno" si legge sul profilo X del Lecce.

È stata poi la volta di Bologna e Lazio. Sì, proprio il club che Mazzone ha allenato in ben tre fasi diverse della carriera e quello avversario per eccellenza, vista la fede romanista del compianto allenatore.

Queste le parole del presidente dei biancoceleste Claudio Lotito: "Il Presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di mister Carlo Mazzone. Ci lascia una figura storica del nostro calcio, professionista esemplare che ha sempre interpretato con passione e dedizione il suo essere prima giocatore e poi tecnico, con il suo modo unico e speciale di stare in panchina".

E questo il ricordo social del Bologna.

Our deepest condolences for the passing of Carlo Mazzone

A farsi portavoce del dolore delle istituzioni è stato Lorenzo Casini. Il presidente della Lega Serie A ha ricordato così Mazzone sul sito ufficiale della Lega Serie A: "Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in Serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani".

Significativo e toccante anche il ricordo di Gianluigi Buffon. L'ex portiere di Parma, Juventus, PSG e Nazionale, fresco di addio al calcio, ha voluto condividere un simpatico scambio di battute avuto con Mazzone dopo una partita tra Parma e Brescia.

"Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0.

Sul punteggio di 1 a 0 ed a 15 min dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato. A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone e mi ha detto: ”A Buffon... ma che t'ho fatto?? Oggi me sembravi Lazzaro... che te rialzavi sempre!”. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo".

Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile.

