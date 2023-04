Anche Leao sostiene Lukaku: “Successe già a Ibra e venne sanzionato lui…”

Il rossonero corre in soccorso di Big Rom, ricordando un fatto accaduto al compagno nel 2021

Un altro episodio a sfondo razzista si presenta nel calcio italiano ed in una delle cornici più importanti. Romelu Lukaku è stato preso di mira da un gruppo di tifosi in Juventus-Inter. Nel parapiglia finale il nerazzurro è stato ammonito ed espulso per doppio cartellino dal direttore di gara, scatenando la risposta della critica. Al fianco di Big Rom si è schierato anche Rafael Leao, ricordando un simile evento risalente allo scorso 2021.