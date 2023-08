Ancora Sensi esalta l’Inter che piega il Salisburgo nel finale (4-3)

L'ex Monza in gol nel finale come contro il Psg

Alla Red Bull Arena finisce 4-3 per l’Inter: tante occasioni, tanto agonismo e tanta pioggia. Salisburgo-Inter è stata una gara condizionata dal maltempo che si è abbattuto sulla città austriaca per gran parte del match. Al gol iniziale di Konate ha risposto l’Inter con Dimarco che ha propiziato l’autorete di Pavlovic. Il 2-1 nerazzurro porta la firma di De Vrij a cui ha poi risposto ancora Konate. Correa e poi Baidoo di testa hanno portato al 3-3, sbloccato da Sensi al 90’ con un gran gol.

Il primo tempo si apre subito con una fiammata nerazzurra. Barella serve Mkhitaryan che conclude alto da buona posizione. I padroni di casa rispondono immediatamente procurandosi un penalty, calciato però sopra la traversa da Konate. L’attaccante degli austriaci reagisce subito portando in vantaggio il Salisburgo. Passano tre minuti e arriva il pareggio dell’Inter grazie allo spunto di Dimarco che mette al centro, trovando la deviazione di Pavlovic. Al 16’ Dimarco lancia Barella che solo davanti a Mantl si fa ipnotizzare, calciando sulla tempia dell’estremo difensore. I nerazzurri aumentano i giri del motore e vanno in vantaggio: Barella mette in mezzo e De Vrij sfrutta una deviazione, segnando di sinistro da pochi metri. Konate al 34’ è abile a inserirsi in area e a realizzare di testa il 2-2. Il match è caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. A tre minuti dal 45° minuto Correa in tuffo riporta l’Inter avanti, sfruttando al meglio un traversone dalla sinistra di Dumfries.