Arbitro Serra dopo lite con Mourinho deferito dalla Procura Figc

Serra era l'arbitro di Milan-Spezia della scorsa stagione. Quello che aveva annullato il gol di Messias grazie al quale i rossoneri avrebbero vinto quella gara. Poi persa. Dopo la partita erano arrivate anche le scuse da parte dell'AIA e Serra finì nell'occhio del ciclone. A distanza di quasi un mese l'arbitro tornò a dirigere una partita 'retrocedendo' in Serie B per Perugia-Frosinone, ma in Serie A non c'è più tornato.