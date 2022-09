Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 12:30 per il lunch match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Cremonese si gioca oggi, domenica 11 settembre 2022, alle 12:30 per la sesta giornata di Serie A. La Dea sfida la neopromossa con la possibilità di confermarsi in vetta alla classifica in caso di trionfo.

Atalanta-Cremonese, le ultime

Qualche dubbio di formazione soprattutto per i padroni di casa dell'Atalanta. Mister Gasperini non potrà contare su Zapata, infortunato, e pensa di confermare il duo d'attacco visto nel precedente turno: Lookman-Hojlund. Sponda Cremonese, mister Alvaini si affiderà ad Okereke e Dessers per sfondare la resistenza nerazzurra. In porta spazio a Radu.

Probabili formazioni e dove vederla

Atalanta-Cremonese si giocherà domenica 11 settembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio alle ore 12.30.

La sfida di Bergamo della sesta giornata di campionato sarà visibile in diretta su DAZN con l'app che si può scaricare su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La diretta della partita sarà disponibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la gara in diretta streaming scaricando l'app DAZN su dispositivi mobili o collegandosi al portale attraverso pc o notebook. I clienti Sky possono appoggiarsi al servizio Sky Go. La terza opzione è NOW. In questo modo tutti gli appassionati potranno godersi lo spettacolo della gara valida per il lunch match della sesta giornata di Serie A.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Højlund, Lookman. All. Gasperini.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Baez, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.