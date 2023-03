Atalanta-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:45 per l'anticipo di Serie A.

Atalanta-Empoli, le ultime

Gara molto importante per i padroni di casa dell'Atalanta che non stanno vivendo, fin qui, un 2023 esaltante. La suqadra di Gasperini ha rallentato il proprio cammino e ha fatto un solo punto nelle ultime quattro gare. La Dea si dovrebbe affidare a Zapata con Lookman in attacco per scardinare la difesa avversaria. Senza Koopmeiners infortunato, in mezzo al campo toccherà a De Roon con Ederson. In difesa scelte obbligate con Toloi, Demiral e Scalvini.