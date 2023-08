Atalanta, Gasperini: “Approccio sbagliato e faticato a tenere certi ritmi”

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la sconfitta della sua Atalanta sul campo del Frosinone. Questa la sua analisi ai microfoni di Dazn: "Abbiamo sbagliato l'approccio e i nostri avversari correvano più di noi. La fotocopia di quello che è successo lo scorso anno, questo significa che facciamo fatica a tenere questi ritmi. Ma è una questione caratteriale che purtroppo si ripete. Nel secondo tempo quando l'intensità si è abbassata siamo riusciti a fare un'altra partita. Abbiamo sbagliato dei gol anche facili ed è venuta fuori questa partita. Noi sappiamo che in certe situazioni andiamo in difficoltà, quando le partite prendono altre pieghe riusciamo a raddrizzarla. Questo è un campionato anche nuovo, per noi è un campionato molto duro e dobbiamo avere molta umiltà. Le chiacchiere servono poco adesso bisogna capire meglio gli errori e lavorare per non ripeterli. I tifosi devono sognare e noi dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e quali sono gli obiettivi. Io li vedo complicati rispetto all'immaginazione, spero di sbagliarmi".