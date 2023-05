Atalanta, Gasperini: “Episodi fatto differenza con la Juve. Cori Vlahovic? Penso che…”

Nella 34ª giornata della Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo finisce 2-0 per la Juventus. L'Atalanta forse dice addio alle speranze Champions. Gian Piero Gasperini, tecnico della squadra bergamasca, assolve i suoi: “Mi mancavano tanti elementi oggi e ne abbiamo risentito, ma nonostante tutto la prestazione è stata buona. In gare equilibrate come queste contro la Juventus, a fare la differenza sono gli episodi e noi non ne abbiamo avuti a favore. Due pali e un gol mancato nel primo tempo. Non succede nulla per la Champions perché siamo l’unica delle piccole a giocare per questo obiettivo. Siamo entrati in campo per vincere e abbiamo giocato con criteri giusti ma siamo stati un pizzico sfortunati”.