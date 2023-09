Atalanta, Gasperini: “Poco determinati. Partita rovinata da brutti episodi”

Pomeriggio da dimenticare per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha perso 3-2 al "Franchi" contro la Fiorentina. Approccio importante alla gara quello da parte dei nerazzurri, subito in vantaggio con un grande gol di Koopmeiners al 20' minuto. Poi però, luci e ombre per la squadra di Gasperini, con la Fiorentina che trova il pareggio al 35esimo con Bonaventura. Negli attimi finali di tempo, Martinez Quarta trova il gol del 2-1 per i viola, che vanno sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, Lookman sembra rimettere in gioco l'Atalanta sfruttando al massimo l'assist di De Roon per il 2-2. Risultato che cambierà in maniera definitva al 76' grazie al gol di Kouame, che regala i tre punti alla squadra di Vincenzo Italiano. Al termine della gara tra Fiorentina e Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato quanto accaduto ai microfoni di DAZN. "Partita rovinata da brutti episodi" - il commento dell'allenatore dei bergamaschi.