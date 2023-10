Atalanta, Gasperini: “Soddisfatto della prestazione della squadra”

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn ha analizzato la gara vinta per 2-0 sul Genoa: "Sono soddisfatto per la partita che hanno fatto i ragazzi. Affrontare i rossoblù è sempre difficile visto che hanno punito diverse squadra in contropiede e stasera è stata durissima. Poi dopo averla sbloccata è stata in discesa la gara e la vittoria è meritata. Abbiamo attaccato a lungo ma il Genoa ha parecchia fisicità, è una squadra che darà delle soddisfazioni. In casa potevamo avere qualche punto in più e questo non ci ha consentito di fare un passo verso le zone alte ma la classifica è buona".