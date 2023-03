Atalanta, i convocati di Gasperini per la sfida contro l’Empoli

L'Atalanta ospita l'Empoli per la 27esima giornata di Serie A, che vede proprio i padroni di casa alla ricerca dei tre punti. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini, infatti, arriva da una striscia di pareggi e sconfitte che non gli ha permesso di restare in orbita Champions League. Medesima situazione anche per gli ospiti, che cercano punti per sancire la permanenza nel massimo campionato italiano. Di seguito la lista dei calciatori convocati dal tecnico della Dea per la sfida che andrà in scena venerdì 17 marzo alle 20:45.