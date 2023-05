Atalanta, infortunio Boga: ecco quante partite può saltare

Situazione non bellissima in casa Dea in vista delle ultime gare di campionato. Le condizioni di Boga preoccupano.

Guaio in casa Atalanta per mister Gian Piero Gasperiniche, per questo finale di stagione, dovrà probabilmente fare a meno di Jeremie Boga. L'ex Sassuolo, entrato a partita in corso contro la Juventus, si è fatto male pochi minuti dopo mettendo in grande agitazione tutto l'ambiente della Dea che, in avanti, non ha vissuto certo la migliore stagione.