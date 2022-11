Atalanta-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 12:30 per la 15^ giornata di Serie A.

Atalanta-Inter si gioca oggi, domenica 13 novembre 2022 alle ore 12:30 per il lunch match della 15^ giornata di Serie A. A Bergamo i nerazzurri di Gasperini ospitano quelli di Inzaghi.

Atalanta-Inter, le ultime

Dopo la doppia sconfitta contro Napoli e Lecce, l'Atalanta di Gasperini vuole riprendere a fare punti. Quale migliore occasione se non un derby lombardo come quello contro l'Inter? Ancora priva di Muriel, la Dea si affiderà a Lookman e Zapata dall'inizio per cercare di colpire la difesa ospite.