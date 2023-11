Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Anche l'Atalanta gode di un buon momento di forma, certificato dalla netta vittoria di lunedì sul campo dell'Empoli che ha permesso alla Dea di insediarsi da sola al quarto posto della classifica. Prima di concentrarsi sulla sfida interna contro lo Sturm che può avvicinare il primo posto e la conseguente qualificazione diretta per gli ottavi di Europa League Gasperini vuole mettere alla prova i suoi in un altro scontro diretto dopo le sconfitte contro Fiorentina e Lazio e il pareggio contro la Juventus. Rispetto a Empoli torna Zappacosta a destra al posto di Hateboer, in difesa Toloi prenderà il posto di Scalvini, fermato dalla lombalgia. Davanti De Ketelaere dovrebbe partire dalla panchina.

Atalanta-Inter, dove vedere la partita

Atalanta-Inter, valida per l'undicesima giornata della Serie A 2023-'24, si giocherà sabato 4 novembre. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 18:00 e la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 17:30. Basterà connettersi dall'apposita app sul proprio Smart Tv, computer o smartphone e scegliere l'evento in questione.