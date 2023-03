Serie A, scontri tra tifosi prima di Atalanta-Lecce: notificate 70 denunce

Dopo la movimentata domenica dello scorso 19 febbraio, quando si è disputata la partita Atalanta-Lecce, vinta dai salentini per 1-2, e la città di Bergamo è stata teatro di alcuni scontri tra le tifoserie delle due squadre, sono fioccate decine di denunce. Alla fine della scorsa settimana, infatti, sono iniziati ad arrivare i provvedimenti, che per adesso sarebbero circa una settantina.

Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, l’episodio più eclatante era stato quello del tifoso nerazzurro che aveva aggredito un dirigente della Digos. Ma non sarebbe finita qui. Quel giorno, infatti, una ventina di altri tifosi pare che abbiano tentato di assaltare le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per evitare scontri tra i tifosi di casa e quelli salentini.

Il tutto avrebbe avuto inizio quando un gruppo di sostenitori del Lecce aveva abbandonato i minivan con cui erano giunti in città e aveva cercato lo scontro con i nerazzurri. Nei giorni successivi all'evento, la Digos ha visionato diverse immagini di telecamere e identificato numerosi soggetti coinvolti. Nello specifico, per la maggior parte si tratterebbe di tifosi del Lecce, ma non mancano neanche quelli nerazzurri. Per i denunciati, ora, dovrebbe arrivare anche il Daspo, con divieto di avvicinamento alle strutture sportive nel corso delle partite.