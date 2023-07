Atalanta, Marino: “Ritiro Clusone per coesione col territorio. Sarà stagione lunga”

Al via la stagione dell'Atalanta2023-24. In conferenza stampa dal ritiro di Clusone, le prime parole del dg Umbero Marino: "Iniziamo la stagione agonistica rituffandoci nella passione dei tifosi, è il modo giusto per iniziare una stagione che sarà davvero lunga, dove ci saranno tre competizioni da affrontare. La scelta del ritiro di Clusone ci dà il modo di far capire qual è l'ambiente Atalanta, qual è il clima di coesione col territorio. Si dice spesso che Bergamo e Atalanta sono la stessa cosa, ma questo vale su tutto il territorio".