Atalanta-Monza, probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta-Monza, le ultime

Il ko di Frosinone ha turbato l'orizzonte dell'Atalanta, che era partita bene con il successo in casa del Sassuolo e il primo gol in Serie A di Charles De Ketelaere. La squadra di Gian Piero Gasperini punta a ripartire per non perdere contatto dalle prime della classe e per mettere in cascina punti preziosi prima del via dell'Europa League anche alla luce di un sorteggio non troppo fortunato che vedrà la Dea affrontare nel girone Sporting, Sturm Graz e Rakov. Rispetto al match dello Stirpe Gasperini, in attesa di puntare su Holm, conferma 8/11 della formazione. Uniche novità in attacco con il ritorno di Scamacca e De Ketelaere al posto di Lookman e di Zapata, quest'ultimo ceduto al Torino e poi in difesa dove Toloi dovrebbe rilevare Djimsiti. Conferme per Musso in porta, Scalvini e Kolasinac completeranno la retroguardia. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri, De Roon e Ederson in mezzo al campo e per Koopmeiners sulla trequarti.