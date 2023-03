Atalanta, Toloi: “Momento complicato ma vogliamo tornare in Europa”

Sesto posto in classifica dando uno sguardo alla Juventus, settima, che in caso di restituzione dei punti tolti potrebbe farla scendere di un gradino e mandarla fuori dall'Europa. Parliamo dell' Atalanta che per bocca del capitano e difensore Rafael Toloi vuole tornare protagonista nei più importanti palcoscenici europei.

E suglie errori commessi e le ambizioni da qui al termine della stagione: "Ultimamente abbiamo sbagliato qualcosa e non possiamo commettere altri errori: dobbiamo voltare pagina, perché abbiamo la possibilità di chiudere il campionato bene, o molto bene. Noi Guardiamo sempre avanti. Vogliamo tornare in Europa perchè giocare a livello internazionale è un prestigio enorme per i giocatori, la società e per i tifosi", ha detto Toloi.