Atalanta, tris alla Pro Sesto nell’amichevole a Zingonia

Test della Dea contro squadra di Serie C oggi pomeriggio

Finisce 3-0 l’amichevole disputata al Centro Bortolotti di Zingonia contro la Pro Sesto, formazione che milita nel campionato di Serie C. Prima uscita in nerazzurro per El Bilal Touré, schierato nell’undici titolare da mister Gasperini. Gara sbloccata dopo 4′ con Bonfanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Bakker. Il raddoppio nella ripresa al 54′ con Bakker con un sinistro di prima intenzione sul suggerimento di Latte Lath. Al 75′ nerazzurri vicino al terzo gol con un palo di Muriel. Il 3-0 arriva all’87’ con la deviazione di testa di Scalvini sul cross di Koopmeiners su schema da calcio d’angolo. Domani, giovedì 27 luglio, la squadra continuerà la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta al mattino a porte chiuse.