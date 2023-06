Atalanta, ufficiale: Gasperini resta sulla panchina della Dea

Resta a Bergamo il tecnico Gin Piero Gasperini che ha rinnovato con l'Atalanta. Questa la nota del club nerazzurro: Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato sette anni fa e nobilitato da grandi risultati. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a mister Gasperini buon lavoro!

Per Gasperini quella 2023/24 sarà la sua ottava stagione sulla panchina nerazzurra, dopo aver centrato la qualificazione europea per ben sei volte in sette anni di gestione.