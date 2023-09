Balotelli: “Berardi da rosso contro la Juve, l’avessi fatto io…”

Secondo l'attaccante dell'Adana Demirspor: "Era da rosso, non ho dubbi". Poi sugli arbitri: "A volte giocano a fare i protagonisti, non ti ascoltano quando parli..."

Non si placano le critiche riguardo al cartellino rosso non estratto dall'arbitro a Domenico Berardi nella precedente gara contro la Juventus. Probabilmente avrebbe cambiato poco, probabilmente tutto. In ogni caso, Mario Balotelli ne ha approfittato per lanciare una frecciatina analizzando l'intervento dell'attaccante del Sassuolo ai microfoni di TvPlay.

BALOTELLATE: "Era un fallo da rosso, non ho dubbi. Mimmo voleva andare sul pallone e non l’ha fatto apposta. Certo però che se l’avessi fatto io si sarebbe parlato di "Balotellata" per settimane... Alcuni arbitri puntano determinati giocatori" ha dichiarato l'attaccante dell'Adana Demirspor. E proprio collegandosi al discorso arbitri, Balotelli ha detto: "Ci sono arbitri a cui piace fare i fenomeni con alcuni giocatori, arbitri che si girano dall’altra parte mentre gli parli. A me questa cosa dà fastidio. Con giocatori come Messi, Ronaldo, Neymar, hanno sempre un occhio di riguardo. Se c’è un giocatore che fa tanti falli, lo controllano di più. Però tante volte vanno a simpatia secondo me".