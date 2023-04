Balotelli e quella pedata di Totti: “Era nervoso, chiesi spiegazioni ma…”

Ospite della trasmissione telefonica "Muschio Selvaggio", Mario Balotelli è tornando indietro nel tempo soffermandosi sulla famosa pedata ricevuta da Francesco Totti. In molti ricollegano l'accaduto al comportamento dell'ex attaccante rossonero, ma lo stesso ha altri sospetti: "Tempo fa avevo zittito i tifosi della Roma, anche se non credo che lui ce l’avesse con me per quel motivo. Penso fosse arrabbiato con il mister perché non lo aveva fatto giocare dall’inizio, era davvero nervoso".