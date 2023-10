Balotelli risponde a Ibrahimovic con la foto della Champions

L'attaccante ha risposto con la foto di uno dei pochi trofei che Zlatan non è mai riuscito a vincere in carriera. In più il tag a Ibra

Mai scomodare un profilo come Mario Balotelli, e quando lo si fa si è ben consapevoli riguardo a cosa si va incontro. Lo sapeva bene Zlatan Ibrahimovic che ha comunque fatto di testa sua mentre in occasione del Festival dello Sport lo ha definito con queste parole: "Ha avuto tante occasioni di sfruttare il suo talento e cambiare il suo futuro. Non l'ha mai fatto, questa è la verità". Ebbene, la risposta dell'attaccante dell'Adana Demirspor non si è fatta attendere. È arrivata tramite profili social ufficiali dello stesso calciatore italiano, che all'interno di una storia ha taggato Ibra e condiviso una sua vecchia foto con in braccio la Champions League. Il riferimento è chiaro e riguarda proprio uno dei pochi trofei che l'ex calciatore non è mai riuscito a vincere in carriera. Da parte di Super Mario una risposta silenziosa che però vale più di mille parole. Ora attendiamo la replica.