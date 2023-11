Bennacer rivela: “Non farei mai quello che ha fatto Calhanoglu”

Ismael Bennacer giura amore al Milan. Il centrocampista algerino è tornato ad allenarsi con la squadra, ed il momento del suo rientro è sempre più vicino. Il centrocampista è out per infortunio dal derby di ritorno di Champions, giocato il 16 maggio scorso e vinto per 1-0 dall'Inter. Proprio sulla rivalità con i nerazzurri, Bennacer ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube di Instant Foot, prendendo come esempio il passaggio all'Inter del suo ex compagno Calhanoglu: "Sinceramente non sapevo che sarebbe andato all'Inter. Tutto è stato fatto all'ultimo momento, quando Eriksen ha avuto quel problema. Io sapevo che lui voleva restare al Milan, poi evidentemente non hanno trovato un accordo sul rinnovo. Siamo rimasti amici, ma non in campo: in campo non ho amici, men che meno tra i giocatori dell'Inter. Lo rispetto, certo. Però quando ho visto che sarebbe andato all'Inter – ero in vacanza – ho detto: “Ma no! Non può essere vero”.