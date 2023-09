Bologna-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna in campo con alcune possibili novità rispetto alla formazione che ha fermato la Juventus. Davanti a Skorupski Posch a destra con Lucumì e Beukema centrali, mentre a sinistra dovrebbe debuttare Kristiansen. In mediana regia affidata Moro ed Aebischer, davanti Ferguson incursore tra Karlsson, che dovrebbe venire preferito all'acciaccato Orsolini, e Ndoye con Zirkzee unica punta. Panchina in avvio per il neoacquisto Freuler.

Nel Cagliari, in attesa di Petagna e senza l'infortunato Pavoletti, in attacco tocca a Luvumbo con Oristanio, rispetto alla gara contro l'Inter Azzi può rilevare Jankto a sinistra nel 4-4-2 di Ranieri completato da Nandez sul lato opposto e dal duo Makoumbou-Sulemana in mezzo. In difesa davanti all'ex Radunovic conferma in blocco per Zappa, Dossena, Obert e Augello.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bologna e Cagliari, valida per la terza giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara sabato 2 settembre 2023 alle ore 18:30. Oltre che dal vivo gli appassionati di calcio e i tifosi delle due formazioni potranno assistere alla sfida anche in diretta tv e streaming.

La partita verrà infatti trasmessa in diretta in tv e in streaming da DAZN e da Sky. Per seguire il match su DAZN sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Sky, invece, proporrà la sfida per i propri abbonati sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee. All.: T. Motta.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Oristanio. All.: C. Ranieri.

