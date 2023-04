Scelti i 22 giocatori che scenderanno in campo dall'inizio per la sfida delle 12:30 tra Bologna e Udinese al Dall'Ara.

Tutto è pronto per il lunch match di Serie A di oggi, domenica 2 aprile, tra Bologna-Udinese . I due allenatori hanno deciso quali saranno i 22 che scenderanno in campo dall'inizio. Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida.

Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali

Priva di Arnautovic e Cambiaso, il Bolognagioca con Sansone spalleggiato da Aebischer e Barrow. Panchina per Orsolini, Soriano e Zirkzee così come Dominguez. Out Skorupski che ha avuto febbre nella notte: c'è Bardi in porta. A sinistra gioca Kyriakopoulos mentre Lucumì è stato preferito a Sosa.