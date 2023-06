Cagliari, l’ex Cellino assolto in appello per caso “Stadio Is Arenas”

La Corte d'appello di Cagliari ha assolto con "formula piena" Massimo Cellino per i fatti riguardanti lo Stadio in Arenas. La vicenda risalente a tre anni fa riguardo la costruzione della struttura a Quartu Sant’Elena, utile ad ospitare le partite del Cagliari. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'ex presidente è stato oggi assolto da ogni accusa. Come lui anche l'ex sindaco della città di Quartu, Mauro Contini, e l’allora assessore ai Lavori pubblici Stefano Lilliu, oltre al tecnico comunale Raffaele Perra. A rilanciare la notizia è stato l’avvocato Giorgio Altieri, partner di Tonucci & Partners che ha assistito Cellino anche in secondo grado.