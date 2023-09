Cagliari, Ranieri nominato cittadino onorario per meriti sportivi

Claudio Ranieri è stato nominato cittadino onorario della città di Cagliari. L'allenatore dell'omonima squadra ora in Serie A, è stato grande protagonista della storia del club rossoblu, capace di portare la squadra alla promozione per ben tre volte. Una volta dalla Serie C alla B, due alla A. Per questo motivo, meriti sportivi, è stato premiato dal Consiglio comunale votando all'unanimità all'indomani dell'impresa contro il Bari ai playoff di Serie B. L'allenatore ne aveva parlato così poche settimane fa: "Ne sarei davvero orgoglioso - aveva detto Ranieri in conferenza stampa -. Anche se io mi sento già cittadino onorario, mi ci ha fatto la gente. Se poi anche l'amministrazione dovesse conferirmi la cittadinanza sarei molto orgoglioso".