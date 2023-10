Cambiaso all’ultimo respiro contro il Verona e la Juve è capolista

La Juventus al 96' ha piegato il Verona con un gol di Cambiaso. Una vittoria importante che proietta i bianconeri in vetta alla classifica nell'anticipo della 10a giornata di Serie A. La qualità nettamente a favore della squadra torinese alla lunga è venuta fuori anche se non sempre è stata una Juve lucida in fase realizzativa. Il Verona ci aveva creduto facendo una gara difensiva ma è stato punito proprio all'ultimo respiro. Dopo 3 anni 4 mesi bianconeri primi da soli.