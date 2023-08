Cannavaro: “Napoli, ripetersi in A difficilissimo ma…”

Su cosa servirà per provare e ripetersi in Serie A: "Conterà l’atteggiamento che Rudi Garcia riuscirà a dare a questa squadra. Bisognerà vedere nel tempo cosa chiede e come viene recepito dal gruppo il suo pensiero. Milano e Torino resteranno spettatrici? Non credo proprio. Ripetersi nel campionato italiano è difficilissimo e non a caso ci sono riusciti solo Juve, Inter e Milan. Però le tre big, che restano tutte fra le favorite, continuano ad avere qualche difficoltà e di questo il Napoli, cambiando meno di tutti, potrebbe trarne vantaggio", ha detto Cannavaro.