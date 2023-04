Berlusconi, parla il fratello: “È stabile, sono convinto che ce la farà”

Una preoccupante notizia ha messo in allarme il calcio italiano, con Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale. Le condizioni del presidente del Monza non sarebbero ancora chiare, ma il fratello, Paolo Berlusconi, non ha nulla di cui preoccuparsi: "Mio fratello è una roccia. Al momento è stabile, ma ce la farà anche stavolta. Il nostro morale è buono" ha dichiarato a Gazzetta.it.