Chi saranno i 20 allenatori del campionato di Serie A 2023-2024?

Rudi Garcia per il Napoli che vuole continuare a vincere

Con la Roma Rudi Garcia aveva fatto molto bene, specialmente durante la prima stagione, lottando per lo scudetto contro la Juventus nell’anno 2013-2014 e stabilendo quello che era stato all’epoca il record dei punti, 85, superato poi successivamente proprio da Spalletti con i giallorossi. Si trattava naturalmente di un altro tipo di torneo, con la Juventus che aveva già iniziato con Antonio Conte il suo ciclo vincente, poi portato avanti da Max Allegri. Garcia aveva fatto bene anche durante la stagione successiva, mentre al suo terzo anno veniva sollevato dall’incarico dopo una serie di risultati deludenti. Dopo l’esperienza capitolina, Rudi Garcia ha allenato squadre blasonate del campionato francese di Ligue 1 come Olympique Marsiglia e Olympique Lione, per poi passare al club saudita dell’Al-Nassr, la squadra dove milita il campione portoghese Cristiano Ronaldo.

La scelta di Garcia per il dopo Spalletti potrebbe dirsi quindi abbastanza logica nonché funzionale, visto che il tecnico francese è abituato al modulo 4-3-3 pur prediligendo il 4-2-3-1, cosa che comunque era nelle corde dello stesso Luciano Spalletti. Da un punto di vista tattico il Napoli, che ha da poco acquistato a titolo definitivo Giovanni Simeone, in precedenza in prestito dall’Hellas Verona, potrebbe continuare a giocare nello stesso modo. Un altro aspetto interessante, a livello statistico è legato al numero di vittorie ottenute da Garcia alla guida della Roma con 61 vittorie, 35 pareggi e solo 22 sconfitte in 118 panchine. Numeri sicuramente positivi anche per quel che concerne il discorso legato alle quote serie a per il campionato 2023-2024.

La Serie A all’insegna della continuità

Mentre nelle stagioni passate abbiamo visto molte squadre cambiare tecnici, con il consueto valzer delle panchine, possiamo vedere come per la prossima stagione 2023-2024 la maggior parte dei club ha optato per la continuità rispetto al campionato che si è concluso lo scorso giugno. Tra le principali conferme bisogna annotare quelle di squadre top come Inter, Lazio, Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina.

Delle squadre neo promosse con molta probabilità il Frosinone cambierà tecnico, dove al posto di Fabio Grosso, autore della promozione in Serie A, siederà il tecnico Eusebio Di Francesco, pronto a tornare in massima divisione dopo le passate esperienze non certo memorabili. Per quanto riguarda il Genoa invece c’è stata la conferma di Alberto Gilardino, con il tecnico che si è reso protagonista di una grande stagione guidando la squadra rossoblù. Stesso discorso per Claudio Ranieri, che ha riportato prontamente il Cagliari in massima divisione, arrivando però attraverso la trafila dei playoff. La formazione sarda ha avuto la meglio rispetto al Bari, durante il doppio confronto della finale disputata al termine della regular season.

La conferma di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter

Una stagione un po’ tribolata per i nerazzurri, che sono comunque riusciti a centrare il piazzamento nella prossima Champions League, oltre a vincere Coppa Italia e Supercoppa italiana. Una stagione comunque positiva che è valsa al tecnico piacentino la riconferma, come aveva già anticipato Marotta a fine maggio.

Dello stesso avviso anche le società di Roma, Lazio, Juventus, Milan e Atalanta. Squadre protagoniste di una stagione e obiettivi differenti. Si ripartirà ugualmente da queste scelte tecniche nel segno della continuità e del progetto, che in alcuni casi ha portato risultati più che positivi. Su tutti bisogna citare la Lazio di Maurizio Sarri, protagonista di un brillante girone di ritorno, che è valso alla formazione biancoceleste il secondo posto in classifica.

Conclusioni

In attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, per quanto riguarda il campionato di Serie A, possiamo farci un’idea su quali saranno i moduli tattici e il canovaccio della prossima stagione che dovrebbe partire a fine agosto, tornando quindi alla normalità dopo questo esperimento forzato con il calendario che si è dovuto adeguare gioco-forza agli impegni legati al mondiale in Qatar. Durante la prossima stagione ci sarà comunque la Coppa d’Africa che dovrebbe essere disputato durante il mese di gennaio 2024.