Chiesa non basta, la Juventus pareggia in casa del Genoa

Regna l'equilibrio in quel di Genova, cornice dell'anticipo di questa 16esima giornata di Serie A. In una partita chiusa, alla continua ricerca degli spazi, a passare in vantaggio è la Juventus di Massimiliano Allegri, ancora una volta alla ricerca del sorpasso in classifica. I bianconeri vanno in vantaggio con Federico Chiesa, abile a procurare e trasformare un calcio di rigore al 28'. La risposta del Genoa padrone di casa arriva pochi minuti dopo la ripresa, al 48', con il solito Albert Gudmundsson protagonista in una prodigiosa trasformazione. Un punto a testa che non fa male a nessuno se non proprio alla Juve, che ora deve sperare in uno scivolone dei rivali dell'Inter impegnati in casa della Lazio questa domenica.