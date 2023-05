Cois: “Sampdoria mai in D con uno scudetto vinto. Lanna e Stankovic senza colpe”

“Mi meraviglio di come siano state gestite in maniera pessima le cose. Le colpe non sono di certo di Lanna, che è subentrato in corsa e, ormai, non è che potesse fare chissà che cosa”.

A chi attribuisce le responsabilità?

“Non voglio entrare nel merito specificamente perché non sono abbastanza informato, ma mi sembra che Ferrero non abbia lasciato il club in buone acque. Gli unici a rimetterci però sono i tifosi blucerchiati, tra i migliori in Italia, e non è giusto. Chi ha sbagliato è giusto che paghi”.

La speranza è di ripartire dalla B con un progetto concreto

“Negli anni 90’ la Samp ha vinto uno scudetto e disputato una finale di Champions. Come si fa anche solo a pensare di ripartire dai dilettanti? Anche perché poi risalire è molto difficile”.

Il suo giudizio su Stankovic da allenatore in erba?

“Stankovic ha provato a fare l’impossibile. Ma con questi problemi societari cosa puoi fare? Non parlo di eventuali mancanze di stipendi. Non si gioca solo per i soldi. Ma senza certezze societarie e sui reali obiettivi è dura tenere compatto il gruppo. Lui lo ha tentato di fare. Più di questo, cosa gli si voleva ancora chiedere?”