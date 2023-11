Colombo scatenato, il Monza vince 3-1 a Verona: brianzoli ottavi

Continua l'ottimo avvio di campionato del Monza. La squadra di Palladino vince per 3-1 in casa dell'Hellas Verona e sale momentaneamente all'ottavo posto in classifica, agganciando la Lazio a quota sedici punti. Quarta sconfitta consecutiva per i gialloblù, fermi a otto punti, a più uno dal terzultimo posto. Per i brianzoli, decisiva la doppietta di uno scatenato Colombo, che apre le marcature al 41' del primo tempo lanciato da Colpani e raddoppia a 20' dalla fine con un'azione personale, conclusa con un fantastico tiro da fuori. L'attaccante ex Milan sale così a tre reti in questo campionato. È Caldirola a mettere il punto esclamativo sul successo del Monza, staccando indisturbato su calcio d'angolo di Kyriakopoulos. Inutile per il Verona il gol della bandiera di Folorunsho.