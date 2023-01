Costacurta stronca Zaniolo: “Inaccettabile. Sta peggiorando la sua situazione”

Il caso Roma-Zaniolo sta facendo molto discutere. Il giocatore si starebbe rifiutando di giocare ma, allo stesso tempo, avrebbe detto "no" alla cessione al Bournemouth, squadra che aveva avanzato una ricca offerta per lui.

I tifosi si sono schierati contro di lui con tanto di striscione in zona Colosseo. Adesso, a bacchettarlo in diretta tv, anche un ex storico calciatore, Alessandro Billy Costacurta: "Credo che in un certo senso sia inaccettabile da parte di chi gli sta intorno e gli vuole bene spingerlo a fare certi passi perché vanno solo a danneggiare la sua carriera", ha detto a Sky Sport. "Io trovo veramente senza spiegazione il comportamento di Zaniolo perché sta solo cercando di peggiorare la sua situazione e non capisco il perché debba farlo. Parliamo di un ragazzo del ’99 che ha subito infortuni importanti e che è ancora recuperabile".