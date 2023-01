Roma, alta tensione Zaniolo: striscione al Colosseo. “Me**a senza onore”

Ora, anche i sostenitori più accesi del club hanno voluto schierarsi contro l'atleta. Nella notte, sul solito ponte di via degli Annibaldi in cui si intravede il Colosseo, è apparso uno striscione che non ha bisogno di spiegazioni: "Zaniolo traditore, merda senza onore". Una presa di posizione forte dopo le ultime decisioni del numero 22 che ha prima rifiutato la convocazione con lo Spezia per poi dire no all'uscita in chiave mercato ed in particolare all'offerta del Bournemouth.