Dalla C alla A, la montagna di soldi che ha investito Berlusconi per il Monza

La cifra mostre investita dal presidente per il Monza, con un bilancio perennemente in rosso

Una serie di investimenti mirati, certo dispendiosi, ma necessari per raggiungere l'obiettivo. Per la prima volta nella sua storia, il Monza è approdato nella massima divisione italiana e i complimenti vanno tutti a Silvio Berlusconi e la sua Fininvest. Il cambio di proprietà arrivò nell'ormai lontano 2018, con il club che venne pescato direttamente dalla Serie C per poi prendere il via verso una marcia inarrestabile ed arrivare, addirittura, in Serie A. Ma quanto è stato investito?