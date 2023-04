D’ambrosio lamenta: “Ci sono sempre motivi per attaccare l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di 90 minuto su Rai 2, Danilo D'ambrosio si è espresso sulle critiche rivolte all'Inter in stagione. Secondo il difensore, il club nerazzurro sarebbe preso di mira dalla critica italiana: "Non trovo corretto che l'Inter sia sempre troppo poco protetta sotto tutti i punti di vista. Sono 10 anni che sono a Milano e devo ammettere di averne viste di tutti i colori". "Si trovano sono sempre motivi per attaccare la squadra, la società o l'allenatore. Chi è qui da poco tempo come me, ha capito com'è l'ambiente dell'Inter. Sempre e solo critiche, noi manteniamo la testa bassa e pedaliamo" ha concluso Danilo D'ambrosio, il quale ha sollevato una questione importante.