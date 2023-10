Del Piero duro sulla Serie A: “Campionato italiano noioso, lo dicono i dati”

"Il calcio in Italia è diventato noioso, perché il livello si è abbassato rispetto al passato. Qui venivano a giocare i calciatori più forti d'Europa, ora vanno in Premier, Liga, persino in Francia o in Germania". È con queste parole che Alessandro DelPiero ha denunciato il sempre più importante declino del calcio italiano. L'ex calciatore e bandiera della Juventus ne ha parlato ad un'intervista concessa a Il Corriere della Sera, collegando il tutto al problema delle nuove tecnologie.