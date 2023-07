Diritti tv Serie A, ipotesi “canalino” da affiancare a un broadcaster

La guerra ai diritti tv si fa sempre più agguerrita e a poco meno di un mese di distanza dall'inizio dei campionati nulla è deciso. Al momento, la Lega avrebbe preso in considerazione le offerte di tre canali broadcaster principali quali Dazn, Mediaset e Sky. Ma quest'anno tutto potrebbe cambiare. Infatti è stato chiesto alle tre emittenti televisive di formalizzare un'offerta definitiva per i diritti del prossimo campionato di Serie A. Niente giro di offerte private questa volta, ma una definitiva e decisiva che poi i club valuteranno e decideranno.

Ma non è tutto. La Lega Serie A riflette anche su una possibilità innovativa nel mondo della trasmissione calcistica in Italia. L'altra ipotesi è infatti quella di vendere un gran pacchetto ad un canale broadcaster importante, uno dei tre tra Dazn, Mediaset e Sky, e accostargli una sorta di "canalino" gestito proprio dalla Lega. L'accordo potrebbe quindi essere di 7 partite per il canale principale, 2/3 per il nuovo "canalino" cui sarebbe anche da comprendere la gestione dei diritti Mediaset. Ancora solo idee ed ipotesi che nei prossimi giorni potrebbero diventare realtà.