Diritti tv Serie A, migliorano le offerte ma ancora nessun accordo

Argomento molto importante di questa estate è quello dei diritti audiovisivi del prossimo campionato di Serie A. Nella giornata di ieri si è svolta una seconda assemblea, dove la Lega ha concluso un altro giro di offerte private dai tre canali che hanno aumentato il tesoretto. Ciò almeno è quanto si legge dal comunicato ufficiale. Nonostante le nuove proposte al rialzo non raggiungano le ambizioni del campionato, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre come previsto dalle norme dell'Invito a Offrire. In ogni caso, le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane per giungere ad un accordo il prima possibile.