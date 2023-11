Dybala non dimentica la… Juventus: cosa è successo

L'attaccante della Roma non dimentica i sette anni trascorsi in bianconero nel giorno del compleanno

Sette anni, 293 partite e 115 gol non si dimenticano facilmente: nonostante l'addio in lacrime di un anno e mezzo fa, Paulo Dybala ricorda sempre la Juventus. L'attaccante della Roma, che tornerà a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Lecce, ha voluto fare gli auguri alla società bianconera per i 126 anni di storia. Un commento che non è di certo passato inosservato tra i tifosi della Vecchia Signora.