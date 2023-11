Dzemaili benedice Mazzarri: “Il migliore che ho avuto, meritava un’altra chance”

Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli dieci anni dopo. Anche l'ultima volta è subentrato a stagione in corso, dando vita ad un ciclo di quattro anni nel quale il club partenopeo è tornato ai vertici in Italia. Oggi lo aspetta un compito diverso: ricompattare la squadra campione in carica, protagonista di un avvio di campionato in salita, con la vetta distante dieci punti. Il suo ritorno sulla panchina del Napoli è stato accolto con entusiasmo da Blerim Dzemaili. Lo svizzero, allenato da Mazzarri, ha avuto parole di elogio per il suo ex tecnico.

LE PAROLE DI DZEMAILI - Intervistato da Il Mattino, Dzemaili ha commentato così la scelta di De Laurentiis: "È bello sapere che sia tornato. Meritava un'altra opportunità dopo quello che ha fatto a Napoli. Non voglio sembrare di parte, ma per me è stato il miglior allenatore della carriera. Ancora tanto perché in questo momento il Napoli ha bisogno di ritrovare la fiducia che ha perso. Con Spalletti è andato via un allenatore perfetto per una piazza come è questa. Ma Mazzarri conosce molto bene la realtà ed è certamente l'uomo giusto."