Empoli, l’ex Zanetti: “Chiedo scusa per il 7-0 di Roma”

Esonerato in queste ore, l'ormai ex allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, attraverso le pagine di PianetaEmpoli.it ha voluto salutare i tifosi del club toscano."Empoli mi aveva accolto ragazzo da calciatore, mi ha ritrovato anni dopo uomo dandomi la possibilità di allenare in Serie A. Fin dal primo giorno ho dato tutto quello che avevo, tutto me stesso per la causa cercando costantemente di crescere e migliorare e lavorando al massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Mi rimarrà la grandissima cavalcata dello scorso anno, una salvezza conquistata tutti insieme con pieno merito in un campionato difficilissimo come la Serie A"- ha spiegato Paolo Zanetti, sostituito in queste ore sulla panchina dell'Empoli dall'ex Aurelio Andreazzoli, che torna per la terza volta in azzurro.