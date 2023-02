Empoli-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la sfida di Serie A di campionato.

Redazione ITASportPress

Empoli-Napoli si gioca oggi, sabato 25 febbraio 2023 alle ore 18 per la 24^ giornata di Serie A. Sfida importante per i toscani che in casa vogliono provare a stupire facendo una grande partita contro la capolista.

Empoli-Napoli, le ultime L'Empoli di mister Zanetti vanta 28 punti in classifica e si trova quindi in una posizione di tranquillità. Questo, però, non basta ai toscani che vogliono ben figurare contro la capolista. La formazione di casa proverà a colpire con Caputo e Satriano e Baldanzi schierato alle loro spalle. Henderson, Marin e Haas proveranno ad impostare il gioco e soprattutto frenare le avanzate dei rivali. A difendere i pali ci sarà sempre Vicario tra i migliori portieri del nostro campionato.

Il Napoli di Spalletti risponderà senza particolare turnover. Politano, Osimhen, Kvaratskhelia sarà il tridente offensivo. Anguissa, Lobotka e Elmas in mezzo al campo. Difesa titolare davanti a Meret.

Probabili formazioni e dove vederla — Empoli-Napoli si giocherà, come detto, oggi sabato 25 febbraio 2023 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli: calcio d'inizio alle ore 18:00.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile; utilizzare console PlayStation e XBox, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento sia a che a Sky, inoltre, potrà vedere Empoli-Napoli in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando 'Zona DAZN'.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.