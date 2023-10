Fagioli, scommesse sportive: ecco cosa rischia il calciatore della Juventus

Il nuovo caso scoppiato oggi in casa bianconera

E' di questa mattina la notizia che riguarda il calciatore della Juventus, Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali. Gli avvocati hanno ammesso che il giocatore si è autodenunciato. Adesso dopo la procura scatterà l'indagine Figc non dovrebbe avere tempi lunghi. L'apertura del fascicolo, dopo segnalazione del 30 agosto da parte dei legali di Fagioli, c’è stata a inizio settembre e da quel momento la procura guidata da Chiné ha 60 giorni (salvo proroghe) per chiuderlo. L’eventuale violazione del codice sportivo -riporta Gazzetta.it- farebbe scattare al giocatore una pena che va dalla semplice sanzione a una squalifica di 3 o più anni, alla quale aggiungere una multa a partire da 25 mila euro.