Figc, non solo Juventus: filtra ottimismo per le seconde squadre

In casa bianconera sono ben 27 i giocatori della Next Gen arrivati a debuttare in prima squadra

La FIGC si prepara a discutere il tema delle seconde squadre nella riunione del Consiglio Federale che si svolgerà il prossimo 19 aprile. Un progetto al quale ha aderito finora solo la Juventus, che ha lanciato la sua Under 23 nel 2018, squadra che è poi stata recentemente ribattezzata come Juventus Next Gen.

Un progetto che sta incuriosendo particolarmente anche altri club della nostra Serie A. Questo perchè secondo i dati che provengono dalla seconda squadra bianconera, sarebbero addirittura 27 i calciatori passati dalla Next Gen e poi arrivati a debuttare in prima squadra. A dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dalla Juventus e della sua utilità.

Per questo motivo, anche altri club importanti hanno deciso di aprire un tavolo di confronto con la FIGC, per capire la fattibilità della situazione. Il passaggio nel Consiglio Federale del 19 aprile può essere quindi molto importante: la Federazione non vuole più rimandare.