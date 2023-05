Fiorentina, Cois: “Italiano fa la differenza e squadra ha la forza per alzare due coppe”

“Una gioia immensa! Io, in otto stagioni a Firenze, ho disputato otto finali, ma mai nessuna europea. Sono contento per la squadra attuale e per i tifosi”.

“Il West Ham è una squadra che puoi battere tranquillamente. L’Inter è più forte sulla carta, ma mi viene da dire: perché no? Nelle finali non esistono vincitori già con la medaglia cucita sul petto”.

“Commisso non ha bisogno di consigli. Io so per certo che rinforzerà la rosa e punterà ancora più in alto. Dove? Il prossimo anno, spero tra le prime quattro”.